شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان متخصصة بحقول الخضر الشتوية لرصد الحالات المرضية للنبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، عدة قطاعات بالوزارة ومديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، بتكثيف حملاتها المروية على زراعات الخضر الشتوية لرصد أى حالة مرضية للنبات واى تضرر للزراعات بسب هطول الامطار والمناخ المتغير والتقلبات الجوية وموجة الصقيع ، وعمل برامج توعوية للفلاحين من خلال نشر لجان متخصصة بالحقول ،وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار .

قال المهندس محمود عطا ، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن هناك لجان منتشرة من قبل إدارة الخضر والمحاصيل البستانية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الزراعة ولجان متخصصة من قبل مركز البحوث الزراعية ، لرصد حالات المتغيرات على الزراعات الفاكهة والخضر بسب التقلبات الجوية او هطول الامطار والمناخ المتغير ، وتشكيل غرف عمليات بكل مديريات الزراعة لتلقى اى شكاوى من المزارعين وحلها على الفور، مؤكدا أن هناك تكليفات لجميع ادرات البساتين والخضر بعمل حملات مكثفة لتقديم جميع التوصيات الفنية والارشادية.

وأضاف رئيس المحاصيل البستانية والزراعية ، أن هناك تكليفات بسرعة التدخل والعلاج الفوري فى حالة تأثر المحاصيل بالتقلبات الجوية والامطار من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة، وعقد ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات ، موضحا أن اللجان تعمل على رصد اى تغير في النبات وحل مشاكل المزارعين أن وجدت من خلال فرق متخصصة بتقدم جميع الارشادات وبرامج التوعوية .