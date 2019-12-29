​ العناني من البحر الأحمر: الحكومة تولي الغردقة أهمية كبرى لزيادة عدد السائحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، سُبل تطوير السياحة وزيادة أعداد السائحين في الفترة المقبلة، ومواجهة العقبات التي تواجه هذا التطور.

جاء ذلك خلال اللقاء الأول لمستثمري وممثلي السياحة بالبحر الأحمر، مع الوزير في أولى جولاته ولقاءاته عقب التعديل الوزاري الأخير، وتجديد الثقة فيه، عقب دمج وزارتي السياحة والآثار.

وأكد الوزير خلال القاء، أهمية البحر الأحمر ومدينة الغردقة في دعم السياحة المصربة، وجذب المزيد من السائحين لما تحمله المدينة من مواصفات طبيعية وبشرية، تحقق مستوى عالمي لتستحق أن تكون من أولى المدن السياحية العالمية في جذب السياح.

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وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن مجلس الوزراء يولي الغردقة أهمية كبرى لمضاعفة أعداد السائحين الفترة المقبلة.

من ناحيته، رحب محافظ البحر الأحمر بوزير السياحة والآثار، واختياره محافظة البحر الأحمر لتكون أول محافظة يزورها بعد تجديد الثقة، كما ناقش حنفي أهم المعوقات التي تواجه السياحة بالمحافظة، ووضع حلول سريعه لها.

وأضاف المحافظ، أن الغردقة ستثبت وجودها بجدارة على خريطة السياحة العالمية لتصبح أهم المدن السياحية، مؤكدًا أنه سيتم تسليط الضوء على المزارات السياحية بها والمزارات الأثرية بالمحافظة، لخلق تنوع سياحي وجذب أطياف جديدة من السائحين.​