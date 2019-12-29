​البحوث الإسلامية: لجان الفتوى تلقت 836 ألف سؤال في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن لجان الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، والمنتشرة بمدن ومراكز الجمهورية أجابت على 836 ألف سؤال خلال عام 2019، في تخصصات متنوعة ما بين مسائل أحوال شخصية، وعبادات، ومواريث، ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، ضمن توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفتاوى الواردة إلى اللجان تنوعت بين عبادات ومعاملات وأحوال شخصية ومواريث تمت الإجابة عنها جميعًا، من متخصصين في لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، والتي يشرف عليها أساتذة من هيئة كبار العلماء، واللجان الرئيسة والفرعية بمحافظات الجمهورية والتي تحوي أمناء فتوى من المؤهلين للإجابة على أسئلة واستفسارات الناس بشكل مبسط.
أضاف عيّاد في بيان له، السبت، أن اللجان تستقبل أسئلة الجمهور وتجيب عليها بما يجلى سماحة ويسر ووسطية الإسلام، ويجسد رؤية الأزهر الشريف في أمور الفتوى وما تطلبه من مراعاة المكان والزمان والحال والمآل، وبما يضمن ضبط المسائل الخطيرة التي نتج عنها التكفير والتفجير والتفسيق والتبديع من خلال فتاوى أدعياء العلم.
وأوضح أن اللجان لا يقتصر عملها على الرد على الأسئلة فقط، وإنما تقوم بدور آخر مهم يتمثل في حل المشكلات الأسرية الناتجة عن قضايا الطلاق أو الميراث بحضور جميع الأطراف من خلال الاستماع إليهم والتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
أشار عياد إلى أن لجان الفتوى الرئيسة والفرعية تنتشر في كل محافظات الجمهورية، حيث يبلغ عددها نحو (230) لجنة تعمل يوميًا من الثامنة صباحًا إلى الثانية عصرًا، وفي بعض المحافظات تعمل فترة مسائية حتى الثامنة مساء.
وأكد عيّاد أن الإجابة على الفتاوى الإلكترونية يتم بشكل فورى لتلبية احتياجات الناس المعرفية، والتسهيل عليهم، حيث يبلغ متوسط عدد الفتاوى الواردة يوميًا والتي يستقبلها المركز الإعلامي للمجمع عبر الموقع الإلكتروني نحو 80 فتوى، وإذا كانت الفتوى تحتاج إلى ضرورة حضور السائل لمقر لجنة الفتوى لحاجتها إلى مزيد من التفصيل والاستفسار منه خاصة في القضايا المصيرية التي قد يترتب عليها نتائج مهمة، فإنه يتم توجيه السائل إلى أقرب لجنة فتوى لمزيد من الإيضاح لسؤاله وحتى تتم الإجابة عليه بدقة.
كانت هذه تفاصيل خبر البحوث الإسلامية: لجان الفتوى تلقت 836 ألف سؤال في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.