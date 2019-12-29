​البحوث الإسلامية: لجان الفتوى تلقت 836 ألف سؤال في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن لجان الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، والمنتشرة ‏بمدن ومراكز الجمهورية أجابت على 836 ألف سؤال خلال عام ‏‏2019، في تخصصات متنوعة ما بين مسائل أحوال شخصية، وعبادات، ‏ومواريث، ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، ضمن توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفتاوى الواردة ‏إلى اللجان تنوعت بين عبادات ومعاملات وأحوال شخصية ومواريث تمت ‏الإجابة عنها جميعًا، من متخصصين في لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، ‏والتي يشرف عليها أساتذة من هيئة كبار العلماء، واللجان الرئيسة والفرعية ‏بمحافظات الجمهورية والتي تحوي أمناء فتوى من المؤهلين للإجابة على ‏أسئلة واستفسارات الناس بشكل مبسط.

أضاف عيّاد في بيان له، السبت، أن اللجان تستقبل أسئلة الجمهور وتجيب عليها بما يجلى سماحة ‏ويسر ووسطية الإسلام، ويجسد رؤية الأزهر الشريف في أمور الفتوى وما ‏تطلبه من مراعاة المكان والزمان والحال والمآل، وبما يضمن ضبط المسائل ‏الخطيرة التي نتج عنها التكفير والتفجير والتفسيق والتبديع من خلال فتاوى ‏أدعياء العلم‎.‎

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وأوضح أن اللجان لا يقتصر عملها على الرد على الأسئلة فقط، ‏وإنما تقوم بدور آخر مهم يتمثل في حل المشكلات الأسرية الناتجة عن قضايا ‏الطلاق أو الميراث بحضور جميع الأطراف من خلال الاستماع إليهم ‏والتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

أشار عياد إلى أن لجان الفتوى الرئيسة والفرعية تنتشر في كل محافظات ‏الجمهورية، حيث يبلغ عددها نحو (230) لجنة تعمل يوميًا من الثامنة ‏صباحًا إلى الثانية عصرًا، وفي بعض المحافظات تعمل فترة مسائية حتى ‏الثامنة مساء‎.‎

وأكد عيّاد أن الإجابة على الفتاوى الإلكترونية يتم بشكل فورى لتلبية ‏احتياجات الناس المعرفية، والتسهيل عليهم، حيث يبلغ متوسط عدد الفتاوى ‏الواردة يوميًا والتي يستقبلها المركز الإعلامي للمجمع عبر الموقع ‏الإلكتروني نحو 80 فتوى، وإذا كانت الفتوى تحتاج إلى ضرورة حضور ‏السائل لمقر لجنة الفتوى لحاجتها إلى مزيد من التفصيل والاستفسار منه ‏خاصة في القضايا المصيرية التي قد يترتب عليها نتائج مهمة، فإنه يتم ‏توجيه السائل إلى أقرب لجنة فتوى لمزيد من الإيضاح لسؤاله وحتى تتم ‏الإجابة عليه بدقة.‏​