محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
قال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة، إن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لانتحار شاب من أعلى أحد عقارات مدينة بدر بالقاهرة، مر عليه سنتين، معلقًا: "قديم ومن سنيتن"
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية عاينت محتوى الفيديو المتداول على الفور، وتبين لها أن الواقعة حدثت منذ سنتين في منطقة بدر.
وكشف التحريات - آنذاك - أن شاب ثلاثيني قرر الانتحار من شرفة منزله، إثر مروره بأزمة نفسية.
وطالب المصدر بضرورة تحري الدقة قبل تداول أي مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني عن فيديو انتحار شاب في مدينة بدر: "قديم ومن سنتين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.