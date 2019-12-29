مصدر أمني عن فيديو انتحار شاب في مدينة بدر: "قديم ومن سنتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

قال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة، إن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لانتحار شاب من أعلى أحد عقارات مدينة بدر بالقاهرة، مر عليه سنتين، معلقًا: "قديم ومن سنيتن"

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية عاينت محتوى الفيديو المتداول على الفور، وتبين لها أن الواقعة حدثت منذ سنتين في منطقة بدر.

وكشف التحريات - آنذاك - أن شاب ثلاثيني قرر الانتحار من شرفة منزله، إثر مروره بأزمة نفسية.

وطالب المصدر بضرورة تحري الدقة قبل تداول أي مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.