تحويلات مرورية في مصر الجديدة لتوحيد اتجاه 4 شوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ذكرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنها تواجه أية كثافات مرورية متوقعة لتسيير حركة المرور أثناء تنفيذ نظام الاتجاه الواحد بشوارع؛ الثورة، حسين كمال، الحرية، عمر بن الخطاب، في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، عن طريق تعيين الخدمات المرورية اللازمة، وإجراء بعض التحويلات.

وجاءت التحويلات المرورية لاستكمال المشروع الخاص بتطوير منطقة مصر الجديدة، على النحو التالي:

- القادم من مناطق الكوربة ويرغب في الوصول لمناطق مصر الجديدة يسلك نفق الثورة واستكمال السير بمحور الثورة؛ نظام الاتجاه الواحد بداية من تقاطعه من شارع المرغنى وحتى تقاطعه من شارع حسين كما، فيساراً شارع حسين كمال وامتداد شارع أبوبكر الصديق فمناطق مصر الجديدة.

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- القادم من طريق القاهرة السويس ويرغب في الوصول لمناطق الكوربة يسلك يميناً شارع حسين كمال فامتداده شارع أبوبكر الصديق، فيساراً امتداد شارع الميرغني فكوبرى السبع عمارات فشارع الميرغنى فمسطح كوبرى الميرغنى فيمنياً شارع الثورة فنفق الثورة واستكمال خط السير.

- القادم من شارع حسين كمال ويرغب بالوصول لمناطق عمر بن الخطاب وشارع الثورة يسلك يساراً شارع الحرية فيساراً شارع عمر بن الخطاب فيساراً شارع الثورة .

- القادم من شارع الحرية ويرغب بالوصول لمناطق مصر الجديدة يساراً شارع عمر بن الخطاب فيساراً شارع المفتشين فيساراً شارع حسين كمال فامتداده شارع أبو بكر الصديق فمناطق مصر الجديدة .

- القادم من شارع عمر بن الخطاب ويرغب بالوصول لمناطق مصر الجديدة يسلك يساراً شارع الثورة فيساراً شارع حسين كمال فامتداد شارع أبو بكر الصديق فمناطق مصر الجديدة .