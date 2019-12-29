مصر | في احتفالية كبرى.."القضاة" يدعو السيسي لحضور حفل افتتاح النادي بـ"شامبليون"

أن خلال انعقاد الجلسة الأولي لإدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، تم تشكيل هيئة المكتب، وإرجاء تشكيل باقي اللجان الفرعية للجلسة القادمة.

ووجه الشكر والامتنان لمجلس القضاء الأعلى الموقر والسادة أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، وللقضاة أعضاء الجمعية العمومية.

وأشار إلى وضع الرؤية اللازمة للإعداد لفعاليات الاحتفالية الكبرى التى ستقام بمناسبة افتتاح نادى القضاة بشامبليون بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل والحضارى التى تمت به، وسيتوج الاحتفال بتوجيه الدعوة لرئيس الجمهورية لحضور مراسم افتتاح النادى العريق الذى سبق وأن افتتحه الملك فاروق عند إنشائه فى عام ١٩٤٩.

وترأس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن بعد الانتخابات التى أجريت يوم الجمعة الماضية والتى أسفرت عن فوز القائمة كاملة عدا مقعد واحد التى تشكل منها المجلس الجديد.

