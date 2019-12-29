مصر | عارية وبها أثار إطفاء سجائر.. التحقيقات تكشف عن تفاصيل "طفلة العجوزة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عارية وبها أثار إطفاء سجائر.. التحقيقات تكشف عن تفاصيل "طفلة العجوزة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات نيابة العجوزة بشمال الجيزة، تفاصيل واقعة العثور على جثة طفلة يتراوح عمرها ما بين سنتين و3 سنوات، أن اثنين من الأهالي عثرا على الجثة عارية بدون ملابس بشارع أرض اللواء بمنطقة العجوزة، وبها آثار ضرب وكدمات بمناطق متفرقة بجسدها، بالإضافة لآثار إطفاء سجائر بجسدها، فيما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وأمرت نيابة العجوزة، انتداب الطب الشرعي، للتشريح والتصريح بالدفن.

تعود بداية الواقعة بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا من أهالي منطقة أرض اللواء بالعجوزة، يفيد بالعثور على جثة طفلة ملقاة بأحد الشوارع، وبالجثة أثار ضرب وكدمات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.