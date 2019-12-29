مصر | تحويلات مرورية لمدة 3 أشهر لإنشاء كوبري سيارات بالأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحويلات مرورية لمدة 3 أشهر لإنشاء كوبري سيارات بالأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير حركة المرور وإجراء بعض التحويلات المرورية بمناسبة القيام بأعمال إنشاء كوبرى سيارات بتقاطع شارع الحرية مع شارع عمر المختار بدائرة قسم مرور الأميرية، لمدة ثلاثة أشهر على أن تكون الأعمال "ليلًا ونهارًا".

وشملت التحويلات استقطاع 2 حارة مرورية بكل اتجاه بشارع الحرية لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات لنقل حركة المرور الطولى بشارع الحرية مرورًا أعلى شارع عمر المختار، مع البقاء على 2 حارة مرورية بكل اتجاه بعرض لا يقل عن 7 متر لخدمة حركة المرور الطولى بشارع الحرية.