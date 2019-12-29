أخبار مصر | وزير النقل يشهد احتفال الأكاديمية العربية بتخريج دفعة الدراسات العليا في الإدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يشهد احتفال الأكاديمية العربية بتخريج دفعة الدراسات العليا في الإدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مساء اليوم السبت، احتفال الأكاديمية بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الدراسات العليا في الإدارة -فرع القرية الذكية - والبالغ عددهم ١٢٠ طالبا من الحاصلين علي درجة الماجيستير المهنى والدبلومة في إدارة الأعمال.

أقيم الاحتفال بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس المهندس يحيي زكي، ونائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور علاء عبد الباري، وعميد كلية الدراسات العليا فرع القرية الذكية الدكتوره شيرين سليمان ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين بجمهورية مصر العربية.

من جانبه قال "عبد الغفار" إن الأـكاديمية من خلال رسالتها تهدف إلى بناء جيل قادر على مواجهة التحديات فى ظل التطور العلمى والتكنولوجى، معربا عن سعادته بالتواجد وسط الخريجين، مؤكدا أنهم وذويهم بذلوا أقصى مالديهم من جهد حتى يتمكنوا من الوصول إلى تلك اللحظة، مشيرًا إلى أن التخرج ليس النهاية فهو بداية التطبيق العملى لما أسفرت عنه فترة الدراسة.

وقام "عبد الغفار" بإلقاء كلمة سلّط فيها الضوء على مشاريع الأكاديمية ورؤيتها المستقبلية، قائلًا إن الأكاديمية لم تأل جهدا في شق طريقها نحو التميز والإبداع، فكانت وما زالت نموذجا يقدم تعليم نوعي متميز يعتمد علي تحسين وتطوير مدخلات ومخرجات النظام التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل فضلًا عن حصولها على الاعتمادات الأكاديمية العالمية لمعظم برامجها الدراسية.

وفي الختام قام وزير النقل ورئيس الأكاديمية بتوزيع الجوائز على الطلبة المتفوقين والشهادات على الطلبة الخريجين.