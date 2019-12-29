أخبار مصر | من اغتيال "النقراشي" لـ"هشام بركات".. "الخليج 365" تستعرض أبرز جرائم الإخوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من اغتيال "النقراشي" لـ"هشام بركات".. "الخليج 365" تستعرض أبرز جرائم الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ولقي النقراشي مصرعه في الحال وكان القاتل ينوي أن يطلق الرصاص على نفسه، ولكن تدخلت القوات وألقت بالقبض عليه، فيما تبين أن القاتل عضو من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين حيث اعتقل القاتل الرئيسي وهو عبد المجيد أحمد حسن، والذي اعترف بقتله، وذلك لأن النقراشي أصدر قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين، كما تبين من التحقيقات وجود شركاء له في الحادث من الجماعة.
واستنكر حسن البنا عضو التنظيم الاخوان المسلمين عقب هذا الحدث بيانا تبرأ فيه من فاعليه تحت عنوان "ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين"، وحكم على المتهم الرئيسي في الحادث بالإعدام شنقًا وعلى شركائه بالسجن مدى الحياة.
ومن أبرز الجرائم التي ارتكبها الإخوان في الآونة الأخيرة وخاصة بعد ثورة 30 يونيو في مصر، وقد تنوعت بين تفجيرات واغتيالات لشخصيات مسئولة على رأسها واقعة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات فضلا عن محاولات اغتيال أخرى بات بالفشل، تفجير الكنائس في صعيد مصر ووجها البحري وسنعرض أبرز الاحداث: