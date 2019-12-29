أخبار مصر | محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيفي برعاية وزير الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيفي برعاية وزير الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة عن تنظيم ملتقى توظيفي لأبناء المحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويقام الملتقى في مركز شباب الشيخ زايد يوم الأحد 29 ديسمبر، وفي مركز شباب الحوامدية يوم 4 يناير من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

وتشمل الوظائف المطلوبة، سائقين درجة ثالثة، ومحاسب تكاليف، أمناء مخازن، مدير مطعم، مساعد مدير مطعم، مندوب تحصيل، مدير مطبخ، مساعد مدير مطبخ، أوردر تيكر، أفراد أمن، ويتر، هوست، طباخ، مهندسين كهرباء وميكانيكا بمرتبات 3500 جنيه إضافة إلى حافز إنتاج وجودة، وعمال ومشغلي إنتاج بمرتبات تبدأ من 2100 جنيه إلى 5 آلاف جنيه.