أخبار مصر | مائل للبرودة وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الأسبوع الجاري

متقلبًا، مع تزايد فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد والسواحل الشمالية والقاهرة.

ونصح محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة، المواطنين بالحرص على ارتداء ملابس شتوية، ومتابعة تنبيهات الطقس وتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، بالإضافة إلى القيادة بحذر على الطرق السريعة خلال الساعات المتأخرة من الليل، والصباح الباكر؛ بسبب سحب الشبورة المائية.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس شتوي غدًا الأحد على كافة الأنحاء، مع احتمال سقوط أمطار على السواحل الشمالية، والقاهرة، وتكون شديدة البرودة في الصباح الباكر، والساعات المتأخرة من الليل.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري ستتراوح بين 17-18 درجة مئوية.

وأكدت الهيئة أنه من المتوقع تساقط أمطار خلال الأسبوع الجاري على السواحل الشمالية والقاهرة، مع تزايد سحب الشبورة المائية على الطرق السريعة، مؤكدة على ضرورة إتباع تعليمات المرور على الطرق السريعة، وتوخي الحذر وترك مسافة لا تقل عن 40 مترًا بين السيارة والأخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة لليوم الرابع على التوالي، مع استقرار حركة الملاحة.