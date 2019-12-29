أخبار مصر | "مشكلات وحلول" أمام وزير السياحة والآثار في البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مشكلات وحلول" أمام وزير السياحة والآثار في البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء ذلك خلال اجتماع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني مع 70 من مستثمري ومسؤولي القطاع السياحي الخاص في محافظة البحر الأحمر، والذي شهده النائب محمد عبد المقصود وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وسامح حويدق نائب رئيس الجمعية، وتامر نبيل أمين عام الجمعية.
كما تطرق اللقاء إلى بحث مشكلة غرفة الغوص والأنشطة البحرية مع الرسوم الجديدة التي فرضتها وزارة البيئة على أنشطة الغوص في مناطق المحميات الطبيعية، ووعد الوزير بعقد اجتماع الأسبوع الجاري مع وزيرة البيئة في حضور الاتحاد لمناقشة الأمر.
وقدم مستثمرو مرسى علم مقترحاتهم لتطوير المنطقة، والمشاكل التي تواجهها، ووعد وزير السياحة والآثار بزيارة لمدينة مرسى علم قريبا.