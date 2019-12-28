شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يشهد الاحتفال بتخريج دفعة «دراسات عليا» بأكاديمية النقل البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، السبت، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الدراسات العليا في الإدارة، فرع القرية الذكية، والبالغ عددهم 120 طالبًا من الحاصلين على درجة الماجستير المهني والدبلومة في إدارة الأعمال، وذلك بحضور المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وقدم «الوزير» التهنئة لأولياء أمور الخريجين لما قدموه لهم من دعم ورعاية حتى حققوا هذا النجاح، وقال: «سعيد أن أكون بينكم اليوم، لأشارك أسرة الاكاديمية تخريج الدفعة الأولى من طلاب كلية الدراسات العليا في الإدارة بفرع القرية الذكية».

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من جهته، قال «عبدالغفار» إن «الأكاديمية من خلال رسالتها تهدف إلى بناء جيل قادر على مواجهة التحديات في ظل التطور العلمي والتكنولوجي»، معربًا عن سعادته بالتواجد وسط الخريجين.

وأكد «عبدالغفار»: «إنهم وذويهم بذلوا أقصى ما لديهم من جهد حتى يتمكنوا من الوصول إلى تلك اللحظة، فالتخرج ليس النهاية، فهي بداية التطبيق العملي لما أسفرت عنه فترة الدراسة».

وفي الختام، قام وزير النقل ورئيس الأكاديمية بتوزيع الجوائز على الطلاب المتفوقين والشهادات على الخريجين.