شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية» توقع اتفاقيات تعاون مع 4 جامعات ألمانية وصينية وليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات ضرورة الانتهاء من كل الاستعدادات لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول التي انتظمت اعتبارا من السبت.

واطمأن رئيس الجامعة على تجهيز كل قاعات الامتحانات في الكليات المختلفة، وإعلان جداول الامتحانات للطلاب ومواعيدها وأماكنها، والانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال ومقار الامتحانات، وطباعة أوراق الامتحان في نفس اليوم مع تواجد أستاذ المادة وقت امتحانه.

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وأشار «الكردي»، خلال انعقاد مجلس الجامعة، السبت، إلى توجه الجامعة لميكنة الامتحانات وما يتضمنه من وضع امتحانات من بنك للأسئلة، تحتوي على عدد كبير من الأسئلة، وتوفير الأجهزة وتقنيات لسهولة ودقة القياس والتقويم الذي تستوجبه هذه المنظومة.

ووافق المجلس على تحديث القائمة المعتمدة من مجلس الجامعة وهى قائمة SCIE and SSCI) 2017 (JCR) ISI) التى تحتوى على 12298 مجلة موزعة على 235 تخصصًا بقائمة ISI (JER) (SCIE and SSCI) 2018 التى تحتوى على 12534 مجلة موزعة على 236 تخصصًا، وذلك لمصلحة الباحثين، ويتم بدء تطبيقها اعتباراً من بداية يناير 2020.

ووافق المجلس على تفعيل مبادرة الجامعة «حى وسط بلا أمية» بمشاركة طلاب وطالبات كليات الجامعة بالتعاون مع الجهات المختلفة بمحافظة الإسكندرية، كما وافق المجلس على إنشاء مركز مواجهة المخاطر الفكرية بجامعة الإسكندرية لإرساء ثقافة الأمن الفكرى لدى طلاب الجامعة.

ووافق المجلس على 4 مذكرات تفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة سيها ـ ليبيا، ومذكرة التفاهم مع جامعة Guizhou الصينية، ومذكرة التفاهم بين كلية الطب وجامعة بوروندى، واتفاقية التعاون بين كلية السياحة والفنادق بالجامعة الإسكندرية وجامعة فيليبس ماربورج بألمانيا.