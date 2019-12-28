شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق يكشف الاستثمارات الجديدة بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن المدينة أصبحت مليئة بالمشروعات العملاقة التي ستغير شكل المدينة، خلال الفترة المقبلة، كما أن المدينة تدعم كل الفرص الاستثمارية، سواء الاستثمار الداخلي أو الخارجي، ويتم حاليا إنشاء كوبري رباعي يسهل للقادمين من القاهرة الطريق.

وأضاف «الغيطي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حوار واستثمار»، على شاشة «الصحة والجمال»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أنه سيتم إنشاء منطقة تجارية إدارية في مدينة الشروق، وتم تقديم 70 طلبًا من المستثمرين للاستثمار في المدينة على مساحة 22 فدانًا.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق إلى أنه جارٍ العمل على إنشاء أول مدينة طبية على مساحة 70 فدانًا في المدينة، وسيكون استثمارًا إجنبيًا، كما أن القائمين على المدينة ينسقون مع إحدى العلامات التجارية الكبرى في سوق السيارات على فتح فرع لها بالمدينة.