شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن حادث تصادم بورسعيد: قانون العقوبات «لا يحقق الردع الكافي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تعليقًا على وفاة 23 عاملًا في حادث تصادم بورسعيد، إن قانون العقوبات الحالي صدر عام 1938، وكان يناسب البيئة المحيطة آنذاك، ولكن الظروف تغيرت في الوقت الحالي، وتستلزم تغيير القانون ليناسب البيئة والوضع الحالي.

أضاف النائب، في مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، السبت، أن العقوبات الحالية في بعض الجرائم لا تحقق الردع المطلوب، ومن الوارد أن يتقدم عُشر أعضاء مجلس النواب في الفترة المقبلة بطلب لتغليظ عقوبة القتل الخاطئ، وهو القتل الناتج بسبب حوادث السيارات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن «السجن 7 سنوات لم تعد عقوبة كافية ورادعة، ولهذا لا بد من تغييرها حتى تكون عقوبة مغلظة تحقق الردع المطلوب».