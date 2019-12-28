شكرا لقرائتكم خبر عن حسين صبور يتوقع تحسن الاستثمار العقاري في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين صبور، الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه يتوقع أن يتحسن الاستثمار العقاري في مصر في 2020، بعد أن انخفض بكثرة وتدهور في عامي 2018 و2019، ورغم ذلك لا يتوقع أن يصل الاستثمار العقاري في 2020 إلى نسبة سنوات ماضية وصفها بـ«الممتازة».

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وأضاف «صبور»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حوار واستثمار» على شاشة «الصحة والجمال»، أن الاستثمار العقاري سيكون أفضل في 2020، خاصة بعد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والدعاية الدائمة لها من قبل الدولة، وزيارات قيادات الدولة لها من حين لآخر.

وتابع: «الاستثمار العقاري في الساحل الشمالي يعتبر متوقفًا تمامًا بسبب إعادة التخطيط الذي يحدث في بعض مدن الساحل الشمالي، عدا مدينة العلمين الجديدة، حيث إن هناك إقبالًا على الاستثمار في العلمين، فيها قصر جمهوري ومبنى لرئاسة الحكومة».

وأوضح الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين أن الوحدات الإدارية والتجارية مطلوبة بشدة في الفترة الحالية، وهناك طلب كثير عليها، ولكن هناك عجزًا في توفير تلك الوحدات.