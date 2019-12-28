شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الصناعات» يناشد المستثمرين التوجه نحو مدن الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نصح آسر حمدي، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، المستثمرين وخاصة في قطاع التطوير العقاري، بالاستثمار في محافظات الصعيد، موضحًا أن هناك توجهًا من القيادة السياسية في الدولة للنهوض بمدن الصعيد، كما أن عددًا كبيرًا من أهالي محافظات الصعيد، خاصة أسيوط وسوهاج وقنا، لديهم الكثير من الأموال نظرًا لعملهم خارج البلاد، خاصة في الخليج، ولكن لا يجدون أي مجال من أجل استثمار أموالهم.

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وأضاف «حمدي»، خلال حواره ببرنامج «حوار واستثمار»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة «الصحة والجمال»، أنه ليست هناك شركات تطوير عقاري في الصعيد بكثرة، وبالتالي فإن أي مستثمر سيتجه نحو الصعيد سيحقق أرباحًا عالية، بشرط اختيار مكان المشروع وإمكانياته، بأن يكون مكانه جيدًا وسعره مناسبًا.

وأشار عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إلى أن المستثمرين هناك لن يجدوا منافسة كثيرة من شركات عقارية أخرى، بعكس ما يحدث في القاهرة، فهناك شركات عقارية عديدة وهناك نهوض بقطاع العقارات، ولكن المستثمر يقوم بالمفاضلة بين 7 أو 8 شركات في آن واحد ويختار الأنسب له.

وتابع: «توجه الدولة للاستثمار العقاري في مدن الصعيد سينعش المنافسة والاقتصاد المصري، كما أن محافظات الصعيد ستذلل العقبات أمام المستثمرين».