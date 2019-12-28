شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: تعميم منظومة الامتحانات الإلكترونية بالجامعات الخاصة والأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، السبت، اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور صديق عبدالسلام، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك في مقر الوزارة.

وجه أعضاء المجلس، في بداية الاجتماع، التهنئة للوزير على تجديد الثقة في الوزارة من جانب القيادة السياسية لاستكمال المشروعات التعليمية التي بدأها، متمنين له التوفيق والسداد.

ووجه المجلس التهنئة للدكتور أيمن عاشور لتوليه مهام منصب نائب الوزير لشئون الجامعات، موجهاً الشكر للدكتور عمرو عدلى نائب الوزير السابق لشئون الجامعات على ما قدمه من جهود متميزة خلال الفترة الماضية.

وأشار الوزير إلى أنه جار تأريخ ما تم من إنجازات في خطة التنمية المستدامة للدولة «رؤية مصر 2030» فيما يتعلق بالمحاور الرئيسية لخطة الوزارة في التعليم العالى والبحث العلمى، مشيراً إلى أنه جار إعداد خريطة جغرافية توضح كافة البيانات والمعلومات حول منظومة التعليم العالى والبحث العلمى في مصر «GIS».

وأكد الوزير تعميم منظومة الامتحانات الإلكترونية بالجامعات الخاصة والأهلية، وتعميم منظومة التحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية بالجامعات، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتعميم منظومة التحول الرقمى والامتحانات الإلكترونية بالجامعات المصرية.

وأكد الوزير ضرورة انتظام سير أعمال امتحانات المنتصف للفصل الدراسى الأول بالجامعات الخاصة والأهلية، مشددًا على ضرورة متابعة كليات الطب التابعة للجامعات الخاصة والأهلية، وتقييمها بشكل دورى من خلال تشكيل لجنة متخصصة من المجلس الأعلى للجامعات؛ للتأكد من توافر كافة الإمكانيات البشرية والتدريبية والتدريسية اللازمة لتأهيل الطلاب وإعدادهم، وتخريج أطباء قادرين على تقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة للمواطنين.

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ووجه الوزير الشكر لجامعة دراية على مشاركتها في مسابقة تطوير العشوائيات وفوزها في المسابقة، مطالباً بمشاركة كافة الجامعات الخاصة في تطوير العشوائيات بالمحافظات التابعة لها.

ووافق المجلس على زيادة عدد المقبولين بكلية العلاج الطبيعى جامعة فاروس إلى 350 طالبا، وذلك اعتبارا من الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020.

ووافق المجلس على بدء الدراسة بقسم العمارة بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل، وأن يكون أعداد الطلاب المقبولين 120 طالبا اعتبارا من الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020، وكذلك بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعى بجامعة الأهرام الكندية، وأن يكون عدد الطلاب المقبولين للعام الدراسى الأول لا يزيد عن 280 طالبا.

ووافق المجلس على بدء الدراسة ببرنامج الماجستير البينى بين كلية الإعلام والاتصال وكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بالجامعة البريطانية في مصر تحت عنوان (ماجستير الإعلام الرقمى) اعتبارا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2019/2020 على ألا يتجاوز عدد الطلاب المسجلين بالبرنامج في أي وقت عن 30 طالبا، وألا يكون عدد الطلاب المقبولين هذا العام بواقع 70% من هذا العدد ليكون 21 طالبا.

كما وافق المجلس على بدء الدراسة في تخصص الذكاء الاصطناعى بكلية علوم الحاسب بالجامعة البريطانية في مصر. ووافق على مذكرات التفاهم الموقعة بين بعض الجامعات الخاصة والأهلية وهي: جامعة النهضة، وجامعة الدراسات الدولية ببكين بالصين، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بليموث بالمملكة المتحدة، وجامعة النيل الأهلية ومعهد فرانكفورت للدراسات المتقدمة بألمانيا، وجامعة مصر الدولية وكل من: الجامعة الأوروبية بمدريد بإسبانيا، وكلية إدارة الأعمال الدولية بفرنسا، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة أبوظبى.

أحيط المجلس علماً بقرارات رئيس الجمهورية والخاصة بإنشاء جامعات مايو، والحياة، واللوتس، لينضموا إلى منظومة الجامعات الخاصة في مصر. وأحيط علماً بإنشاء مركز دراسات آسيا وإفريقيا بالجامعة المصرية الصينية كوحدة ذات طابع خاص، كمنتدى للتبادل المعرفى يهدف إلى طرح أفكار ورؤى بشأن القارتين الإفريقية والآسيوية.

وعلى هامش الاجتماع، شهد «عبدالغفار» مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، ووقع عن المجلس الدكتور صديق عبدالسلام أمين المجلس، وعن الصندوق اللواء أحمد محمد الأشعل المدير التنفيذى للصندوق، بحضور اللواء السيد الغالى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس الصندوق.

ويقوم الصندوق بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وبمقتضى هذا البروتوكول يتم تقديم المنح الدراسية بالجامعات الخاصة والأهلية لأبناء شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.