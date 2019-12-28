شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» من البحر الأحمر: القيادة السياسية وجهت بتذليل العقبات أمام المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على هامش اجتماعه مع جمعية «مستثمرو البحر الأحمر»، إن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وتنسيقا بين الوزارة والمحافظة للنهوض بالقطاع السياحي بها وحل مشاكل المستثمرين التي تعوق سير العمل في القطاع السياحي.

وأكد، خلال كلمته في الاجتماع الذي عقد، السبت، أن «هذا هو اللقاء الأول مع المستثمرين، وأنه لن يكون الأخير، على أن يتم عقد لقاءات دورية مع مستثمري القطاع السياحي الخاص»، موضحا أن القيادة السياسية وجهت بتذليل العقبات أمام المستثمرين.

Advertisements

وأضاف أن القطاع الخاص هو شريك النجاح، وهو القاطرة الحقيقية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاعي السياحة والآثار، لافتا إلى أن القيادة السياسية وجهت بتذليل كل العقبات لدفع العمل في القطاع السياحي.

وأكد ترحيب الوزارة بكل المبادرات من القطاع الخاص لإقامة المتاحف في المدن الساحلية الشاطئية، أو إدارة الخدمات في المناطق الأثرية في مصر، أسوة بما تم في منطقة الأهرامات، حيث قام المجلس الأعلى للآثار، ديسمبر الماضي، بتوقيع عقد لأول مرة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة مع شركة مصرية متخصصة في هذا المجال.

وأوضح «العناني» أنه سيقوم بزيارات عديدة خلال الفترة المقبلة للمحافظات السياحية المختلفة، لافتا إلى اتفاقه مع محافظ جنوب سيناء لزيارة المحافظة بعد احتفالات عيد الميلاد المجيد للقاء مستثمري جنوب سيناء، كما سيقوم أيضا بزيارة محافظتى الأقصر وأسوان وباقي المحافظات تباعًا للقاء مستثمري ومسؤولي القطاع السياحي.

وخلال الاجتماع الذي حضره اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، هنأ الحضور الدكتور خالد العنانى على توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، معربين عن تفاؤلهم بتوليه هذا الملف المهم، لافتين إلى أن هناك مؤشرات بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الحركة السياحية الوافدة.