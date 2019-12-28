شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 10 آلاف جنيه لأسر ضحايا حادث تصادم بورسعيد.. و5 آلاف للمصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عادل غضبان، محافظ بورسعيد، إن حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بأتوبيس عمال على طريق «بورسعيد- دمياط»، أسفر عن مصرع 23 عاملًا وإصابة 6 آخرين، مشيرًا إلى أن سائق النقل الثقيل تم التحفظ عليه ويتلقى العلاج في مستشفى بورسعيد.

أضاف «الغضبان»، في مداخلة هاتفية على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق فور تماثله الشفاء، موضحًا أن معظم العمال الذين توفوا وأصيبوا من مدينة دمياط، وأن قانون المرور الجديد سيتخذ إجراءات رادعة ضد المتسببين في حوادث الطرق.

وأشار المحافظ إلى أن النيابة صرحت بدفن 9 جثامين من عمال حادث التصادم، معلنًا صرف 10 آلاف جنيه لأسر المتوفين، و5 آلاف للمصابين في الحادث.