شكرا لقرائتكم خبر عن «الشواربي»: السيسي يهدف لتوفير عملة صعبة من مشروعاته التنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، بالمشروعات التنموية التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث ذكر أن السيسي افتتح عدد من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيواني داخل محافظة الفيوم، على رأسها مجمع الإنتاج الحيواني، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وأضاف «الشواربي»، خلال تقديمه برنامج «حوار واستثمار»، على شاشة «الصحة والجمال»، أن تلك المشروعات تستهدف تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن، كما يهدف إلى تحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المشروع يوفر العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي، ويضم المشروع مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان، مضيفًا: «ده توجه من الدولة بتوفير وانتاج كل ما يتم استيراده من الخارج من أجل توفير عمله صعبة للبلاد».