شكرا لقرائتكم خبر عن ترقبوا.. أول خسوف قمرى بـ 2020 يظهر فى مصر الجمعة 10 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هواة الفلك والمغرمون بالظواهر الفلكية خاصة ظاهرتى الكسوف والخسوف على موعد خلال 2020 مع عدد الخسوفات والكسوفات التى يترقبها هؤلاء هواة الفلك وعلمائه، ويصل عددها لحوالى 4 خسوفات قمرية وكسوفان للشمس، و يمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتـأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

ويحدث الكسوف الشمسى فى وضع الاقتران أو الاجتماع أى أن حدوث الكسوف الشمسى يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمرى فى وضع التقابل أى فى منتصف الشهر القمرى عندما يكون القمر بدرا.

وفى أول ظواهر الخسوف والكسوف بعام 2020، تكون الكرة الأرضية على موعد مع خسوف شبه ظلى للقمر الجمعة 10 يناير 2020، يتفق وسطه مع توقيت بدر شهر جمادى الأولى لعام 1441 هجريا، حيث يغطى ظل الأرض 90% من سطح القمر.

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وهذا الخسوف لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ويمكن رؤيته من خلال التليسكوبات فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها "قارة أورويا – قارة أسيا – معظم قارة أستراليا – قارة أفريقيا – شمال غرب أمريكا الشمالية – شرق أمريكا الجنوبية – غرب المحيط الباسفيكى – المحيط الأطلسى – المحيط الهندى – القارة القطبية الشمالية".

وسوف يستغرق هذا الخسوف فى جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و5 دقائق تقريبا، ويمكن رؤيته فى مصر، وكذلك فى المنطقة العربية.