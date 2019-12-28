الخليج 365: السيسى يبحث مع القيادات الأوضاع فى ليبيا ومفاوضات سد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: السيسى يبحث مع قيادات الدولة الأوضاع فى ليبيا ومفاوضات سد النهضة.. الرئيس يوجه بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين.. ومواصلة جهود الحكومة من أجل خفض عجز الموازنة وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام اقرأ أيضا..

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