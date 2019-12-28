شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سقوط أمطار خفيفة على مطروح والساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة مطروح سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة بشكل متقطع على مناطق متفرقة بمدن المحافظة والساحل الشمالى، وشهدت مدينة مرسى مطروح سقوط أمطار خفيفة، فى الوقت الذى تشهدت فيه مناطق أخرى على امتداد الساحل الشمالى، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، ولم تتلق غرف عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار الخفيفة.

ويصاحب سقوط الأمطار، انخفاض فى درجة الحرارة، بشكل ملحوظ، مع تراجع نشاط الرياح، وتحسنت حالة الطقس مع سقوط الأمطار الخفيفة، بعد أن شهدت محافظة مطروح والساحل الشمالى، خلال الأيام الماضية، تقلبات جوية وطقس سيئ على مختلف المناطق، مع تزايد نشاط الرياح المحملة بالأتربة، مع ارتفاع أمواج البحر وزيادة حركة المد، مما تسبب فى وقف الصيد وتراجع حركة السفر على الطرق السريعة.

يذكر أن أهالى مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملئ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التى يعتمدون عليها طوال العام فى الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضى ونثر تقاوى الشعير والقمح.

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كانت محافظة مطروح، أعلنت عن رفع حالة الاستعداد فى جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن.







