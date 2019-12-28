أخبار مصر | عميد آثار القاهرة: "العناني" وزير نشيط.. وأشعر بالتفاؤل بعد دمج حقيبة السياحة (حوار)

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تولى الدكتور أحمد رجب محمد علي عميدًا لكلية الآثار بجامعة القاهرة، وذلك خلفًا للدكتور جمعة عبدالمقصود العميد السابق، وكان يعمل أستاذًا للآثار والحضارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، وعمل وكيلًا لكلية الآثار لشؤون التعليم والطلاب من ديسمبر 2017 حتى توليه العمادة.



وتولى عميد كلية الآثار العديد من المناصب التي تدرج فيها، وذلك في كلية الآثار، فضلًا عن توليه منصب الملحق الثقافي لمصر في أوزبكستان، وممثلًا لوزارة التعليم العالي في عدد من المحافل، وعضوًا للجنة العليا للنشر بالهيئة العامة للكتاب، وأيضًا مقررًا لعدد من المؤتمرات الدولية للآثار.



وحصل "رجب" على العديد من الجوائر والدكتوراه الفخرية والميداليات والدروع، فضلًا عن تحكيمه لأكثر من 200 بحث بمجلات دولية ومحلية وإقليمية، وأشرف وناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.



وصدر قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد ر جب محمد علي، عميدًا لكلية الآثار جامعة القاهرة، ديسمبر الجاري، والذي حاورته "الفجـر" في العديد من الملفات الهامة، والخاصة بالعملية التعليمية وملف الآثار في مصر.