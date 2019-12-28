أخبار مصر | في أولى جولاته.. "العناني" يجتمع بممثلي قطاع السياحة بالبحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أولى جولاته.. "العناني" يجتمع بممثلي قطاع السياحة بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في أولى جولاته خارج القاهرة بعد توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، قام الدكتور خالد العناني اليوم السبت بزيارة إلى مدينة الغردقة، حيث عقد واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اجتماعا موسعا مع 70 من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص، وذلك لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة، وبحث المشكلات التى تواجهه، و سبل التعاون بينهم و بين والوزارة خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع كل من النائب محمد عبد المقصود وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والسيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، والسيد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، والسيد كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، والسيد سامح حويدق نائب رئيس الجمعية، والسيد تامر نبيل أمين عام الجمعية، بالإضافة إلى وعدد من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص بمحافظة البحر الأحمر.

وخلال اللقاء أوضح العناني أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا وتنسيقا بين المحافظة والوزارة للنهوض بالقطاع السياحي بها وحل مشاكل المستثمرين التي تعوق سير العمل في القطاع السياحي، مؤكدا على أن هذا هو اللقاء الأول معهم، وأنه لن يكون الأخير، علي ان يتم عقد لقاءات دورية مع مستثمري القطاع السياحي الخاص.