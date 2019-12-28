أخبار مصر | إلهام صلاح: متحف الغردقة "خطوة جريئة".. والأول من نوعه بمشاركة القطاع الخاص (حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلهام صلاح: متحف الغردقة "خطوة جريئة".. والأول من نوعه بمشاركة القطاع الخاص (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تُعد إلهام صلاح رئيسة قطاع المتاحف السابق، والمستشار الحالي لوزير السياحة والآثار لشؤون المتاحف الجديدة، خبرة كبيرة في عالم إدارة المتاحف، بحكم فترة قيادتها لهذا القطاع التي امتدت لما يزيد عن أربع سنوات، وكذلك الفترة التي سبقت توليها رئاسة القطاع والتي قضتها بالعمل في مختل فالمتاحف سواء الإقليمية أو الرئيسية والتي امتدت لما يزيد عن 10 أعوام أخرى.
والتقت الخليج 365 بإلهام صلاح، حيث أدارت معاها حوارًا حول أحد المتاحف الجديدة التي تعتزم وزارة السياحة والآثار افتتاحها قريبًا، خلال الربع الأول من عام 2020، وهو متحف الغردقة، والذي يعتبر أحد أبرز مشروعات الوزارة لأسباب سيوضحها الحوار التالي:
ماذا عن تجربة الشراكة مع القطاع الخاص في متحف أثري، وهل تكررت من قبل؟
إن الشراكة مع القطاع الخاص لتأسيس متحف تعد هي التجربة الأولى وتمثل، خطوة جريئة في المتاحف المصرية، فالمفهوم غير متعارف عليه في المجتمع المصري، كم أن المجال بالنسبة لرجال الأعمال جديد للغاية ويمثل تحديًا كبيرًا وخطوة جريئة أن يقبل أحدهم على أن كشريك في إنشاء متحف.
لمن ستكون السلطة والإدارة على القطع الأثرية؟
لا سيطرة لأيــًا من كان على الآثار سوى جهة واحدة وهي المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار، فالإدارة كاملة سواء للعاملين أو للقطع الأثرية هي للآثار، وأمن المبني مسؤولية الآثار وشرطة السياحة والآثار، وكل شئ يدار كما يدار أي متحف آخر، وذلك حسب القوانين واللوائح المنظمة لعمل المتاحف المصرية.
ما الفائدة العائدة على رجل الأعمال وما دوره؟
أي مبنى أو أمر يتعلق باللآثار لا يمكن لأحد أن يسيطر أو يتحكم فيه سوى وزارة السياحة والآثار، فالمكان يجهزة رجل الأعمال، من إنشاءات، وتجهيزات، وفتارين، وأجهزة مراقبة وإنذار وأمن، وخدمات حسب اشتراطات الوزارة، كما يتولى رجل الأمن مسؤولية توفير شركة صيانة للمبنى، ومسؤولية توفير شركة نظافة منتظمة العمل، والمقابل الذي يحصل عليه هو 50% من إيرادات المتحف.
وبالطبع هذه الطريقة جعلت سرعة إنجاز البناء والتجهيز تتضافع، فرجل الأعمال أو المستثمر يبحث عن الربح بشكل أساسي، لذلك من مصلحته بدء العمل في سرعة، والقطع الأثرية موجودة، وسيناريو العرض معد، ومهمة الوزارة هنا هي وضع القطع الأثرية في الفتارين حسب سيناريو العرض وتسلم المبنى باشتراطاتها، وإدارته حسب ما بينا من قبل.
والتجربة تحسب لرجل الأعمال، فعلى الرغم من أن المجتمع الاقتصادي المصري غير معتاد على مثل هذه التجربة حيث لم ير مثلها من قبل وهل نجحت أم لا، ورغم ذلك خاضها، فمتحف الغردقة هو ضمن ما يعرف عالميًا بالمتاحف الخاصة، وبما يتوافق مع القوانين المصرية المنظمة لذلك.
المتحف في مدينة ساحلية كيف سيتم استغلال ذلك؟ وكيف تم تأهيل المبنى؟
تم استغلال كون الغردقة مدينة ساحلية؛ حيث أن السائح هنا ذو طبيعة خاصة، فهو مستهدف نوع معين من السياحة وهو السياحة الشاطئية، فقصة المتحف عنوانها الجمال والرفاهية والترفيه، بما يناسب ميل سائحي الغردقة.
والمبنى في الأساس كان مول وبعد عدة جلسات مع استشاري معماري طرف صاحب المكان، وكان معنا سامح المصري مصمم العرض المتحفي، وبحثنا كيفية تأهيل المكان كمتحف طبقًا لمفهوم المتاحف من الخارج، فتم تخطيط المكان وإعادة تأهيله كمتحف طبقا لتسلسل وضعناه بما يلائم طبيعة المكان كمتحف في مدينة سياحية ساحلية مهمة مثل الغردقة
الخدمات المقدمة للزائرين أحد أهم عوامل التسويق للمتحف فما هي خدمات متحف الغردقة؟
إن متحف الغردقة راعى كافة الجوانب التي يبحث عنها أي زائر لمتحف أثري، أولها مكان انتظار للسيارات، ومكان استقبال الزوار للحصول وشبابيك التذاكر، وهو مكان متسع للغاية، وكذلك توفير قسم أمانات متطور كي يستطيع ترك أي أمتعة أو احتياجات معه، وكذلك مكتب للمعلومات.
بجوار منطقة الزوارة وشبابيك التذاكر، تم توفير عدد كاف من ماكينات تغيير العملة خاصة وأن ٩٠٪ من الزوار من السائحين الأجانب كما هو متوقع، وتم تزويد المتحف بمنطقة محيطة متسعة "لاند سكيب" وتزويدها بمسرح وكافيه ومنطقة مطاعم.
والمتحف يمتلك ساحة ضخمة لمحلات الهدايا والبازارات، ومالك المكان مصر على أن تكون المحلات ماركات عالمية لتكون الخدمة المقدمة على أعلى مستو وتصل سمعة المتحف للعالمية، وتم مراعاة كل ما يلزم ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء إنشاء المتحف وتم توفير كل ما يسهل لهم سبل الزيارة، فالتفكير منذ البداية أن نوفر كل ما يجعل الزائر يقضي يومه كاملًا في المتحف فوفرنا الجوانب سواء ترفيهية أو ثقافية أو الخدمية.
ماذا عن التأمين وإدارة الخدمات؟
إن إدارة الخدمات ستكون من قبل متخصصين وعلى أعلى مستوى، كما أن تأمين المتحف كما هو العتاد مع كل المتاحف المصرية سيتمتع بأعلى درجة من التأمين، حيث درست الحماية المدنية المكان كله جيدًا، خاصةً مناطق الأثار والخدمات، وبناءً علي ذلك تم توفير أعلي مستوى من التأمين بكل أنواعه وبأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية.