أخبار مصر | إلهام صلاح: متحف الغردقة "خطوة جريئة".. والأول من نوعه بمشاركة القطاع الخاص (حوار)

ماذا عن تجربة الشراكة مع القطاع الخاص في متحف أثري، وهل تكررت من قبل؟

إن الشراكة مع القطاع الخاص لتأسيس متحف تعد هي التجربة الأولى وتمثل، خطوة جريئة في المتاحف المصرية، فالمفهوم غير متعارف عليه في المجتمع المصري، كم أن المجال بالنسبة لرجال الأعمال جديد للغاية ويمثل تحديًا كبيرًا وخطوة جريئة أن يقبل أحدهم على أن كشريك في إنشاء متحف.

لمن ستكون السلطة والإدارة على القطع الأثرية؟

لا سيطرة لأيــًا من كان على الآثار سوى جهة واحدة وهي المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار، فالإدارة كاملة سواء للعاملين أو للقطع الأثرية هي للآثار، وأمن المبني مسؤولية الآثار وشرطة السياحة والآثار، وكل شئ يدار كما يدار أي متحف آخر، وذلك حسب القوانين واللوائح المنظمة لعمل المتاحف المصرية.

