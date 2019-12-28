مصر | بسبب أعمال التطوير.. تعرف على خارطة تحويلات الطرق بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب أعمال التطوير.. تعرف على خارطة تحويلات الطرق بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشرع الإدارة العامة لمرور القاهرة، في تنفيذ نظام الاتجاه الواحد بشوارع "الثورة – حسين كمال – الحرية – عمربن الخطاب" ضمن مشروع تطوير منطقة مصر الجديدة، وسط انتشار الخدمات المرورية بكافة الشوارع لمتابعة حركة السيارات، ومراقبتها بالكاميرات منعا للزحام.

وستعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتيسيير حركة المرور، أثناء تنفيذ نظام الاتجاه الواحد بشوارع (الثورة – حسين كمال – الحرية – عمر بن الخطاب) بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وذلك ضمن المشروع الخاص بتطوير منطقة مصر الجديدة.



وستكون جميع الاتجاهات الجديدة، أمام القادم من مناطق الكوربة ويرغب فى الوصول لمناطق مصر الجديدة يسلك نفق الثورة وإستكمال السير بمحور الثورة (نظام الإتجاه الواحد بداية من تقاطعه من شارع المرغنى وحتى تقاطعه من شارع حسين كمال) فيسارًا شارع حسين كمال وإمتداد شارع أبوبكر الصديق فمناطق مصر الجديدة، وعلى القادم من طريق القاهرة السويس ويرغب فى الوصول لمناطق الكوربة يسلك يمينًا شارع حسين كمال فإمتداده شارع أبوبكر الصديق فيسارًا إمتداد شارع الميرغنى فكوبرى السبع عمارات فشارع الميرغنى فمسطح كوبرى الميرغنى فيمنيًا شارع الثورة فنفق الثورة وإستكمال خط السير.