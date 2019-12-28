مصر | تأجيل دعوى فصل "الإخوان" من الجهاز الإداري للدولة لـ15 يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى فصل "الإخوان" من الجهاز الإداري للدولة لـ15 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، لجلسة 15 يناير.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم66967 لسنة 73 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.