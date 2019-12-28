شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: نماذج استرشادية لامتحانات «أولى وثانية ثانوي» على الموقع الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة كافة النماذج الاسترشادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، بهدف تدريب الطلاب وتهيئتهم لخوض الامتحانات الإلكترونية للصف الثاني والورقية للصف الأول، وذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة على الرابط: http://moe.gov.eg وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد 29/12/2019.
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن النماذج تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد، وعلى الطلاب تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التي ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.
يأتي ذلك حرصا على تدريب طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي العام على شكل نماذج الامتحانات وتهيئتهم وإعدادهم بشكل جيد لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2019/2020، والتي ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت2020/1/11.
كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم»: نماذج استرشادية لامتحانات «أولى وثانية ثانوي» على الموقع الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.