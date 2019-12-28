شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: نماذج استرشادية لامتحانات «أولى وثانية ثانوي» على الموقع الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة كافة النماذج الاسترشادية لامتحانات ‏الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، بهدف تدريب الطلاب وتهيئتهم لخوض الامتحانات الإلكترونية للصف الثاني والورقية للصف الأول، وذلك على الموقع ‏الإلكتروني الرسمي للوزارة على الرابط: http://moe.gov.eg وذلك اعتباراً من صباح ‏يوم الأحد 29/12/2019.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن النماذج تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد، وعلى الطلاب ‏تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التي ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسي ‏الأول.

يأتي ذلك حرصا على تدريب طلاب وطالبات ‏الصفين الأول والثاني الثانوي العام على شكل نماذج الامتحانات وتهيئتهم وإعدادهم بشكل ‏جيد لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام ‏الدراسي الحالي 2019/2020، والتي ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت2020/1/11.