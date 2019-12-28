شكرا لقرائتكم خبر عن «الكفن» ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واللواء أسعد الذكير، مدير الأمن، السبت، جلسة إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي «آل على صالح» و«آل سالم» بقرية الغريب بمركز ساحل سليم، بالسرادق المقام بنادى ساحل سليم الرياضى، بمشاركة القيادات الأمنية ولجنة مصالحات بيت العائلة بأسيوط.

جاء ذلك في إطار فعاليات مبادرة «أسيوط بلا ثأر»، والتى أطلقتها المحافظة بجميع القرى والمراكز، لإنهاء الخصومات الثأرية بالتنسيق مع جميع لجان المصالحات العرفية وتحت اشراف القيادات الأمنية والتنفيذية.

بدأت فعاليات جلسة الصلح بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم قدم افراد عائلة آل سالم الكفن لأفراد عائلة على صالح رمزًا للعفو والتسامح بين العائلتين، وتلا طرفي الخصومة قسم الصلح، وأقروا بعدم العودة إلى المشاحنات والخصومة مرة أخرى وتم قراءة الفاتحة بمشاركة أفراد العائلتين وجميع الحضور معلنين إنهاء الخصومة بينهم والعودة للسلام وحقن الدماء والموافقة على شروط لجنة المصالحات العرفية.

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ووجه المحافظ، خلال كلمته، رسالة إلى جميع العائلات المتخاصمة بجميع قرى ومراكز المحافظة لتحكيمهم العقل وحقن الدماء وقبول شروط لجنة المصالحات لغلق باب الثأر والسعي للتسامح والعيش في سلام موجها الشكر لأفراد العائلتين المتصالحتين واعضاء لجنة المصالحات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي لسعيهم للتصالح وحقن الدماء.

وأعلن المحافظ تكثيف الجهود والسعي قدمًا لاستكمال وتفعيل مبادرة «أسيوط بلا ثأر» لإتمام الصلح بين العائلات والقضاء على ظاهرة الثأر واقتلاعها من جذورها مطالبا رجال الدين الإسلامي والمسيحي ورجال المصالحات العرفية بنشر التوعية بين أفراد المجتمع وحثهم على التخلص من العادات الخاطئة والقضاء نهائياً على ظاهرة الثأر وقتل النفس.

وأكد مدير الأمن دور رجال الدين وجهود رجال لجان المصالحات في إنهاء كافة المشاحنات والخصومات بين العائلات والافراد ومنع تفاقمها معلنا سعى القيادات الأمنية بالتنسيق مع رجال المصالحات في حقن الدماء وانهاء الخلافات الثأرية حتى نستكمل مسيرة التنمية ويعم الأمن بين ربوع القرى والنجوع.

وفى نهاية جلسة الصلح، قدم محافظ أسيوط ومرافقوه واجب العزاء للحضور ولأفراد عائلة «آل على صالح» بمشاركة أهالي القرية والقرى والمجاورة.