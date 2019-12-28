شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يزور مصابي حادث طريق السخنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، واللواء رجب عبدالعال، مدير الأمن، والدكتور محمد طنطاوي، مدير هيئة إسعاف السويس، مساء السبت، إلى مستشفى التأمين الصحي بحوض الدرس، للاطمئنان على مصابي حادث طريق «السخنة- الزعفرانة»، الذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين.

كان اللواء رجب عبدالعال، مدير الأمن، تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم 3 سيارات، بينها أتوبيسان وشاحنة نقل، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين.

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وأصدر المحافظ أوامره بتوفير أكياس الدم للحالات الطارئة، وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة بالمستشفى لعلاج المصابين، كما أمر بخروج جميع الأشخاص من الزائرين المتواجدين بالطوارئ ممن ليس لهم علاقة بالحادث أو المرضى من المستشفى، عدا الأطباء وطاقم التمريض للتسهيل على الأطباء سرعة عملية إسعاف المصابين.

وأمر المحافظ بتوفير نقل أي حالات مرضية حرجة لمستشفيات القاهرة لاستكمال علاجهم، مؤكدًا أنه تم نقل ٩ حالات إلى مستشفيات القاهرة، في حين لا تزال هناك 12 حالة تتلقى العلاج داخل مستشفى التأمين الصحي.

وأشرف الدكتور محمد طنطاوي، مدير هيئة إسعاف السويس، على عملية نقل المصابين، فيما أمر الدكتور محمود فتحي، مساعد مدير عام مستشفى التأمين الصحي، باستدعاء جميع الأطباء لعلاج المصابين وسرعة إسعافهم.