شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات حادث تصادم بورسعيد إلى 23 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل في بورسعيد، إلى 23 حالة وفاة وإصابة 7 آخرين. وجرى نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفيات السلام والزهور والحميات. وأجريت للمصابين الإسعافات الأولية وتقديم العلاج اللازم.

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