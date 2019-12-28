شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى الدقى يقود حملات لرفع الإشغالات بشوارع سليمان جوهر والسد والسودان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اليوم السبت، اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، حملة مكبرة تحت غطاء أمنى لرفع إشغالات شارع سليمان جوهر الذى يعانى المواطنون من الزحام به وكثرة الإشغالات، وقد تم التنسيق مع العميد أحمد وحيد، مدير شرطة مرافق الجيزة والنقيب رومانى جيد، مدير شرطة مرافق الدقى، وإبراهيم عبد الغني مدير الإشغالات وأحمد عبد الهادي نائب رئيس الحى.

وأسفرت الحملة بتأمين من قوات أمن الجيزة بإشراف اللواء فخر الدين نائب مدير أمن الجيزة عن رفع إشغالات شارعى السد العالى وسليمان جوهر بالكامل وإزالة كل التعديات على الطريق والحواجز الحديدية واتخاذ كافة الإجراءات مع المخالفين لتحقيق الردع العام وتم اعاده الشارع لأصله للمنفعة العامة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية لهذه الشوارع الحيوية.

وفى السياق أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الاهتمام الأول لرؤساء الأحياء والمدن هو سرعة الاستجابة لشكوي المواطنين، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة، والتي تهدف الي تحقيق متطلبات المواطنين.

وبناء على ذلك استجاب اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقى، الي طلبات المواطنين بشأن وجود إشغالات بشارع السودان بجوار موقف السرفيس ومنطقة محطة مترو الدقي وشارع الدقي، وانتهت الحملة بعبارات الشكر والتقدير من المواطنين لإدارة حي الدقي وشركه المرافق .

كما قاد رئيس حي الدقي بحملة مكبرة تحت غطاء امني، بالتنسيق مع شرطة مرافق الجيزة و شرطة مرافق الدقي واسفرت الحملة عن رفع إشغالات شوارع الانصار وإيران والدقي وإزالة كافة التعديات علي الطريق والحواجز الحديدية واتخاذ كافة الإجراءات مع المخالفين لتحقيق الردع العام وتم اعاده الشارع لأصله للمنفعه العامه للمواطنين وتيسير الحركة المرورية لهذه الشوارع.

ويأتى ذلك فى اطار الحملات اليومية التى ينفذها حى الدقى، تنفيذا لتعليمات المحافظة، وفى اطار الخطة العامة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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