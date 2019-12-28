شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أشخاص في حادث تحطم طائرة خفيفة بولاية لويزيانا الامريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 5 أشخاص مصرعهم اليوم اثر تحطم طائرة خفيفة بولاية لويزيانا الامريكية .وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المسئولين بوكالة الطيران الفيدرالي الأمريكي أوضحوا أن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها من مطار لافاييت المحلي، حيث سقطت فوق احدى السيارات على بعد ميل واحد من موقع الإقلاع.وأشارت الشبكة الأمريكية إلى وجود 6 أشخاص على متن الطائرة المنكوبة ذات المحركين من طراز (بايبر) وقت وقوع الحادث، لافتة إلى أن الشخص السادس نجا من الموت، غير أنه أصيب بجراح.وقالت الشبكة إن الطائرة ارتطمت بإحدى السيارات وجرحت 3 أشخاص أيضا على الأرض .

من جهة أخرى، استؤنفت جهود البحث والإنقاذ اليوم السبت، عن الضحية السابعة فى حادث تحطم طائرة هليكوبتر سياحية، وقع الخميس الماضى فى جزيرة "كاواى" إحدى جزر أرخبيل هاواى، بعد أن تم تعليقها أمس بسبب الضباب وسوء أحوال الطقس.

وقال قائد كتيبة بإدارة إطفاء الحرائق فى "كاواى" سولومون كانوهو، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الأمريكية، إنه تم العثور على رفات 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة، مضيفا أنه ليس هناك أى ناجين، على مايبدو.

Advertisements

ولم يتم الإعلان بعد، عن هوية الضحايا، حيث إن السلطات تعمل على إبلاغ ذويهم أولا.

وكانت السلطات الأمريكية، قد أعلنت أمس الأول الخميس، عن تحطم طائرة هليكوبتر سياحية تحمل على متنها 7 أشخاص على جزيرة كاواى فى منطقة نائية ذات تضاريس وعرة مع اقتراب نهاية جولة فوق ساحل نابالى الشهير فى هاواي.

يذكر أن، معظم مساحات الجزيرة الصغيرة غابات مطيرة استوائية غير مأهولة، وتعد الجولات المروحية لمشاهدة مناظرها الخلابة من أنشطة الجذب السياحى الشهيرة هناك.