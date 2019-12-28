شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. ماما نويل فى الشرقية على طريقة سانتا.. وصاحب الفكرة: كلفتنى 1000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال "محمد البرجى" 20 سنة طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة الزقازيق، ومقيم مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، وصاحب فكرة فيديو "ماما نويل في الشرقية" الذي تم نشره منذ 24 ساعة وحصل على 400 ألف مشاهدة، وإعجاب العديد من أبناء المحافظة، إنه يعشق مجال التصوير، ويحتفظ بكل الصور التى يلتقطها، منذ 6 سنوات، و أصبح من هوايته المفضلة، ويوميا يلتقط العديد من الصور حتي اشتري كاميرا خاصة به من مصروفه الشخصى لاستخدامها فى التصوير.

تابع فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": قمت بتصوير فيديو" ماما نويل" بكاميرا الموبيل، واستغرق معى 10 أيام للتصوير ولم أتمكن من زيارة جميع مراكز المحافظة، لانشغالى بدراستى لبدء إمتحانات نصف العام، وكلفنى 1000 جنيه، والهدف من الفيديو هو الترويج لمحافظة الشرقية، وإهداءه للشراقوة فى احتفالات برأس السنة، وخاصة بعد نشر فيديو باللهجة الشراقوية، وحصل على 7 ملايين مشاهدة، وتسبب فى حالة من السخرية بين العديد من أبناء الشرقية، ولم يكن قصده السخرية من الفيديو بل كان هدفه أن اللهجة الشرقاوية يعتز بها أصحابها ومازالوا محافظين عليها، وقرر عمل فيديو جديد للترويج للمحافظة سياحيا، و تقديم التهنئة إلى الشراقوة فى ليلة رأس السنة.

وتاب ع"البرجي"، أنه استعان في الفيديو بـ" بطالبة بالصف الأول الثانوي للظهور معه، وأنه هو من قام بالإخراج والمونتاج، وصديقه "فارس" في الجامعة، وهو صاحب الصوت في الفيديو وفي فيدوهاته السابقة، موضحا أن حلمه بعد إنتهاء دراسته الجامعية، الالتحاق بمعهد السينما للدراسة فيه ودخول مجال التمثيل.

وكلمات الأغنية المتداولة فى الفيديو والتى جاءت علي سياق أغنية بشرة خير، وهي:

طب يلي نازل الشرقية هتجيني تاخد عنيا احنا دولة ف جمهورية أهل الكرم بيت الرجال مش تبقي شين علاولةً مش كسبان لو ميت محاولة ابن عمي بيا اولا فينا خير قد الجبال انزل روح الزقازيق تفرح حدانا تعيش حياتك قومية وفلل الجامعة والجامعة فية ذكرياتك انزل شارع فاروق تسهر يابا وتروق فينا الكرم ميزة والطيبة والناس الجُمال .

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قوم عرف العباد ابو حماد احسن بلاد الأسدية و العزازي يابا والقرين و الصوه فينونا هنزل الصالحية اشوف الناس واقعد شويه واحلي ناس فليله ديه ارضي و الطينة كمان انزل فاقوس وكمل تلقي ناس طبية كدا الحسنية يابا ناس رجولة كدا كدا سلملي ع البالبسه هتعدينا تروح ف حبسا هتعدينا تروح ف حبسا وتخسر كتير ...ديرب واهلها ناسي وعمري يا ناس مكون ناسي ابو كبير اهلي علي راسي وام الخيرررر واجمل حاجة بقا ليا اروح علي اهل الابرهمية ياحسن ناس ناس الحسنية واهل فاقوووس.

وخد الناس معاك وروح علي كفر صقر هناك مشتول السوق وهييا يابا تلقي الناس عرفاك وتاريخ ارضي عادي ب قلب صافي وشكل هادي شرقاوي والفخر عادي كل الناس حباك لو فاهم الشراقوة فلاحين اه احنا كدابنحب الخير للناس ونحب نشوف نفسنا كدا طب يلي رايح العاشر احسن بشر تعاشر الأردنية ناس ولا ف الأحلام.