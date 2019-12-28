مصرع شخصين وجرح 7 آخرين فى إطلاق للرصاص بولاية تكساس الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي شخصان مصرعهما إثر اطلاق مسلحين مجهولين الرصاص على مجموعة من الأشخاص أثناء تصوير مقاطع موسيقية بالقرب من مدينة هيوستون بولاية تكساس الامريكية .وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المسلحين أطلقوا الرصاص على المجني عليهم اثناء التصوير في ساحة انتظار للسيارات؛ مما أدى أيضا الى جرح 7 أشخاص آخرين.وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن عمدة المدينة أوضح - في تصريح صحفي - أن المسلحين اقتربوا من المشاركين في تصوير الفيديو، وهم من الأسبان وأطلقوا الرصاص عليهم، ثم فروا هاربين، فيما لم تتوافر أية تقارير عن أسباب إطلاق الرصاص. وفى 27 أكتوبر الماضى، قتل شخصان على الأقل قتلا وأصيب 10 آخرون فى إطلاق نار جماعي بحفل فى تكساس. وتجمع مئات الطلاب تجمعوا فى جرينفيل بالقرب من دالاس، للاحتفال ببداية فترة جديدة في "كلية تكساس إيه آند إم" للتجارة. وأفادت وسائل إعلام بأنه من غير الواضح عدد الذين كانوا في المبنى عندما فتح شخص يحمل بندقية النار. Advertisements وأكدت وسائل الإعلام أن مطلق النار لا يزال طليقا. من جهته أفاد مسؤول شرطى أمريكى، بمقتل شخصين وإصابة 14 آخرين على الأقل في حادث إطلاق نار خلال حفل لجامعة "تكساس إيه آند إم - كوميرك" بولاية تكساس الأمريكية. ونقلت صحيفة (يو إس إيه توداي) الأمريكية - على موقعها الإلكتروني - عن نائب قائد شرطة مقاطعة هانت بادي أوكسفورد قوله "إن إطلاق نار وقع قبل منتصف الليلة الماضية (بالتوقيت المحلي) في حفل خارج حرم الجامعة أقيم بمدينة جرينفيل على بعد 15 ميلا جنوب غرب الحرم الجامعي، مشيرا إلى أن مطلق الرصاص مازال حرا طليقا".

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