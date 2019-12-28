شكرا لقرائتكم خبر عن مايكا ريتشارد: السفارة الأمريكية تهتم بتعليم الإنجليزية للطلاب غير القادرين في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ميكا ريتشارد، مدير المكتب الإقليمي لبرامج اللغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية في القاهرة، إن المشاركين ببرنامج «أكسيس» لتعليم اللغة الإنجليزية، ليسوا من القاهرة فقط، وإنما من محافظات مصر كافة، مشيرا إلى أن المنحة هي بمثابة استثمار في المستقبل.

أضاف «ريتشادر»: «كان حلمًا لي أن آتي لمصر وأعيش بها، وأكبر إنجاز أن أبنائي يتعلمون العربية ويدرسون مع طلبة مصريين، وآمل أنهم حينما يذهبون لمكان آخر في العالم سيقولون إنهم عاشوا في مصر، لأني أراها من أهم مناطق العالم، وهي التاريخ».

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كانت آخر دفعة تخرجت في حفل ضخم بدار الأوبرا المصرية ديسمبر الجاري، وقال ميكا: «كان هدفنا أن نعطي الفرصة لطلبة من صعيد مصر بأن يروا أماكن ويختبروا ما لم يختبروه من قبل، وكان الأمر محمسًا لهم جدًا ونأمل من خلال الإعلام أن يصل برنامج أكسس للمزيد من القرى الفقيرة».

وأشار إلى أن القواعد التي يتم على أساسها اختيار الطلبة المشاركين في برنامج «أكسس» الذي يُقدم كمنحة، أهمها أن يكون الطالب مبتكرًا ولديه حماسة، ويكون من سن 14 إلى 18 سنة، وألا يكون من مستويات اقتصادية مرتفعة.

ومن أساسيات البرنامج أن يحصل الطالب على 360 ساعة من تعلم اللغة الإنجليزية خلال عامين، هي مدة البرنامج، ولا يقدم البرنامج فقط خدمات تعليم اللغة، ولكنه يضم تعليم ريادة الأعمال والقيادة وخدمات البيئة والمجتمع.