شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستقبل الفوج الثاني من معتمري قطاع غزة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل السلطات المصرية، الأحد، الفوج الثاني من معتمري غزة، حيث قررت السلطات فتح معبر رفح البري في اتجاه واحد لعبور المعتمرين في طريقهم إلى الأراضي العربية السعودية جوًا عبر مطار القاهرة الدولي.

وقالت مصادر بالمعبر، في تصريحات صحفية، السبت، إنه تم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور معتمري غزة، علاوة على توفير عدد من السيارات المجهزة لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي.

من جهة أخرى، يستقبل معبر رفح البري، الإثنين المقبل، الفوج الأول من المعتمرين الفلسطينيين القادمين من الأراضي العربية السعودية للعودة إلى قطاع غزة بعد أداء مناسك العمرة.