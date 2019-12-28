شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تستعرض أوجه التعاون مع نظيرتها الروسية خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية أن عام 2019 شهد عددًا من الأنشطة والفعاليات في إطار التعاون بين الكنيستين المصرية الأرثوذكسية والروسية الأرثوذكسية.

وذكر بيان للكنيسة الأرثوذكسية، السبت، أنه في المجال الأكاديمي زار وفد من أساتذة وطلاب الأكاديمية اللاهوتية بموسكو، برئاسة رئيس الأساقفة أمفروسي، الكنيسة القبطية، مايو الماضي.

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وأشار البيان إلى زيارة وفد من أساتذة وطلاب معهد الدراسات القبطية والكلية الإكليريكية برئاسة الأنبا مقار للجامعات والأكاديميات التابعة للكنيسة الروسية في شهر نوفمبر، إلى جانب التعاون بين الجامعة الروسية لصداقة الشعوب مع معهد الدراسات القبطية في مجال تعليم اللغة الروسية، وتمت الدورة الأولى في ديسمبر الجاري.

يذكر أن البعثات التعليمية المتبادلة بين الكنيستين بدأت بإيفاد الراهب داود الأنطوني للدراسة في موسكو، والراهب جريجوري ماتروسوف للدراسة في الكنيسة القبطية.

يأتي ذلك بعد تداول أنباء تزعم بأن «الكنيسة الروسية الأرثوذكسية قطعت علاقتها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعد اعترافها بالكنيسة الأوكرانية المستقلة».

وقال مصدر كنسي إن المقصود بالبيان المتداول للكنيسة الروسية هو كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس، وهو ثيؤدوروس الثاني، والملقب بالبابا والبطريرك.