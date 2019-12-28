شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تستجيب لشكوى أهالي الصف من مخالفات بعض المصانع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت وزارة البيئة بالاستجابة الفورية لشكوى أهالي الصف الواردة عبر بوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، حول التضرر من روائح كريهة صادرة من مصانع الريش ومخلفات المجازر بزمام غمازة الكبرى مركز الصف بمحافظة الجيزة.
وشنت الوزارة حملة مشتركة من جهاز شؤون البيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، لفحص أسباب الشكوى، وفتشت الحملة بشكل مفاجئ المصانع محل الشكوى، وتبين وجود عدد من المخالفات البيئية.
وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتتم المتابعة حتى يتم التأكد من إزالة أسباب الشكوى.
وتوجه عدد من الأهالي بالشكر لوزارة البيئة على سرعة الاستجابة لشكواهم واتخاذ إجراءات سريعة لإزالتها.
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