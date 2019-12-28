شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر أسماء المصابين في حادث تصادم بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حصلت «المصري اليوم» على أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس، يقل عمالًا في بورسعيد، والذي أسفر عن مصرع 22 عاملًا وإصابة 7 آخرين.
وتبين أن المصابين هم: نورا على الفيومى، ٢٤ سنة، مستشفى السلام، اشتباه ما بعد الارتجاج، وهادية أحمد العزبى، ٢٨ سنة، مستشفى السلام، اشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمد محمود، ٣٠ سنة، مستشفى السلام، كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.
كما أصيب كل من: ندى محمد الإمام، ٢٠ سنة، مستشفى السلام، كدمات وجروح بالجسم، وأشرف حلمى غزولى، ٤٧ سنة، مستشفى الزهور، كسر بعظام الحوض، وإجلال الدسوقى، ٤١ سنة، مستشفى التضامن، اشتباه ما بعد الارتجاج، وليلى عبدالجليل فؤاد، ٢٠ سنة، مستشفى التضامن، كدمات وسحجات بالجسم وارتجاج بالمخ».
وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن الوفيات والمصابين من أبناء محافظة دمياط، وكانوا في طريق عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء وردية عملهم في أحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار ببورسعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر «المصري اليوم» تنشر أسماء المصابين في حادث تصادم بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.