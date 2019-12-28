شكرا لقرائتكم خبر عن «أراضي الدولة» تتعهد بإنهاء ملف التقنين.. وضوابط لمنع المغالاة في التسعير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعاتها، السبت، مع المحافظين لمراجعة موقف التقنين لأراضي الدولة وإزالة التعديات، بحضور محافظي الشرقية وسوهاج والإسكندرية وأسوان والبحر الأحمر والغربية.

ناقش الاجتماع سبل دفع عجلة التقنين وتذليل كل المعوقات التي يمكن أن تواجه لجان المحافظات في سبيل الإسراع بالانتهاء من هذا الملف، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها كل محافظة لدعم لجان التقنين لأداء مهمتها، وما تم تحريره من عقود، وفى الوقت نفسه خطة المحافظات لحماية الأراضي التي تم استردادها خلال موجات الإزالة.

وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على عدد من النقاط التي تسهم في الإسراع بعملية التقنين، منها قيام وزارة التنمية المحلية بموافاة الأمانة الفنية بجميع الأراضى الواقعة داخل النطاق الإداري للمحافظات ولم تقم جهات الولاية المعنية بتفويض المحافظات للتعامل على هذه الأراضي وذلك للتنسيق معها في هذا الشأن.

وأكد الاجتماع قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات لتحديد إحداثيات مدققة لمناطق التجمعات السكنية لقيام مركز تحليل الصور الفضائية باستصدار موافقات جماعية لكل تجمع، بما يسهم في الإسراع بإجراءات التقنين، مع ضرورة أن تقدم الوزارة شهادات معتمدة من مجالس المدن والأحياء، تفيد بوجود هذه الأراضي بالفعل داخل الزمام ووصول المرافق إليها.

ووفقًا لبيان رسمي للجنة، أكد الاجتماع مواصلة موافاة اللجنة بالتقرير الأسبوعي الذي يرصد معدلات الأداء لكل محافظة في هذا الملف لعرضه على القيادة السياسية والتأكيد على تشكيل مجموعات العمل المركزية التابعة لوزارة التنمية المحلية للإشراف على التقنين، بحيث تتولى كل مجموعة مسؤولية المتابعة لعدد من المحافظات بشكل يومى والتدخل السريع لدفع عجلة التقنين.

Advertisements

وأشارت اللجنة إلى قيام هيئة المساحة المصرية بالتأكيد على مكاتبها بالمحافظات بضرورة الحرص على القيام بالمعاينات الميدانية وعدم الاكتفاء بالمطابقة المكتبية للخرائط، وذلك لضمان دقة الإحداثيات وعدم تعطيل دورة التقنين، وقيام المحافظين بوضع خطط عمل تتضمن أولويات التقنين بمعايير واضحة وملزمة للعاملين في هذا الملف بالمحافظات، منعًا لأى تلاعب وضمانًا لتحقيق المستهدف من تقنين الأوضاع وتحصيل حق الدولة.

ولفتت إلى قيام المستشار القانونى للجنة العليا بإعداد دراسة لعرضها على اللجنة، خلال الاجتماع المقبل، حول قانونية منح المحافظين سلطة وضع ضوابط لأسلوب التقنين وتسعير الأراضي، كل في نطاق محافظته، مع الالتزام بالقواعد والضوابط القانونية العامة، وذلك بهدف مواجهة حالات المغالاة في التسعير التي ظهرت في بعض المحافظات وكانت سببا في العديد من الشكاوى التي تلقتها اللجنة، وقيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لصرف نسبة الـ20% المقررة للمحافظات من إجمالى متحصلات التقنين، وذلك لاستغلالها في مشروعات تطوير البنية التحتية بالمحافظات.

وشدد بيان اللجنة على الاستمرار في الاستعداد للموجة الخامسة عشرة لإزالة التعديات والتى تستهدف الحالات التي لم تثبت جدية في التقنين أو لم تلتزم بسداد الرسوم المقررة للفحص والمعاينة.

وقال اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن الاجتماعات المتواصلة مع المحافظين أسهمت بشكل كبير في توضيح الكثير من الضوابط ومعايير التقنين والتأكيد على مساندة ودعم اللجنة بكل السبل لعملية التقنين والحرص على إنهاء هذا الملف دون تفريط في حق الدولة ودون مغالاة على المواطن، كما حرصت اللجنة على إطلاع المحافظين الجدد على كل القرارات والتوصيات الصادرة بهذا الشأن.

وأشار «عبدالله» إلى استماع رئيس اللجنة المهندس شريف اسماعيل لكل التقارير التي قدمها المحافظون وكذلك مقترحاتهم، وأكد دراستها والتنسيق مع مجلس الوزراء لتذليل كل العقبات، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود في كل المحافظات للانتهاء من هذا الملف وفقًا للمخطط الزمنى المحدد له.

وقال «عبدالله»، إنه استجابة لمقترحات السادة المحافظين كان تكليف المستشار القانونى بإعداد دراسة حول منحهم بعض الصلاحيات الإضافية في التسعير وضوابط التقنين بما لا يتعارض مع القانون، وفى حال انتهت اللجنة إلى إمكانية ذلك سيتم رفع المقترح إلى مجلس الوزراء.

وأكد حرص اللجنة ورئيسها المهندس شريف إسماعيل على توجيه الشكر لوزارة الدفاع على ما تقدمه من دعم وتيسيرات في سبيل دفع عجلة التقنين وتحصيل حق الدولة، مؤكدا أن هذا يعد نموذجا للتنسيق بين مؤسسات الدولة في تحقيق المصلحة العامة والتيسير على المواطنين.