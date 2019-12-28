شكرا لقرائتكم خبر عن الأفضل منذ 2010.. انتعاشة سياحية في الأقصر قبل «رأس السنة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدينة الأقصر انتعاشة سياحية وصفت بأنها الأفضل منذ عام 2010، بالتزامن مع عودة الرحلات النيلية الطويلة بين مدينتى القاهرة وأسوان، وارتفاع معدل رحلات البالون الطائر لتصل إلى 32 رحلة يوميًا، تقل مئات السياح الذين يقبلون على تلك الرحلات للاستمتاع برؤية معابد المدينة وآثارها الفرعونية من ارتفاعٍ عالٍ.

ووفقا للخبراء، فإن الأقصر تشهد انتعاشة سياحية مميزة لأول مرة منذ سنوات، وزيادة كبيرة في التدفقات السياحية الوافدة، والتى بلغت فيها نسب الإشغالات نحو 90%، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وبات الشارع الأقصري يموج بحركة سياحية كبيرة أعادت الحياة من حديد لكل المناطق السياحية والأثرية، وعاد معها السياح للشوارع والفنادق التي تزينت بالورود ونماذج مختلفة من مجسمات «بابا نويل» للاحتفال بالعام الجديد.

وعلى المقاهى والكافتيريات، انتشر السياح، كما تواجدوا في السوق السياحية، وبعضهم انطلق في رحلات نيلية للاستمتاع بالنيل الخالد والشمس الساطعة، ومع قرب احتفالات رأس السنة أصبحت فنادق الأقصر تتسابق فيما بينها لإحياء هذه الليلة.

«بابا نويل» يوزع الهدايا على السائحين بمعبد الكرنك بالأقصر - صورة أرشيفية

وبعد نجاحها الباهر في عروض «الكريسماس»، الأسبوع الماضى، اتفقت فنادق الأقصر مع فرق الفنون الشعبية والربابة والمزمار البلدى والتنورة ورقصات الثعابين والشمعدان، على تقديم الفقرات التي تهتم بالفلكلور الصعيدى الذي يجذب السياح.

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وقال محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحى بالمدينة، إن الموسم السياحى الشتوى في الأقصر بدا «مبشرا جدا ومختلفا من حيث تنوع المنتج السياحى، وارتفاع مستوى الإنفاق لدى السياح الوافدين، بجانب عودة السياح الإيطاليين والفرنسيين».

ولفت «عثمان» إلى «ظهور سوق جديدة هي السوق السياحية الكورية، بجانب زيادة التدفقات الصينية التي تخطت نسبتها 100%، والسياح اليابانيين، بجانب السياح الإسبان».

«بابا نويل» يوزع الهدايا على السائحين بمعبد الكرنك بالأقصر - صورة أرشيفية

ورأى «عثمان» أن الانتعاشة السياحية في قطاع السياحة الثقافية في الأقصر وجارتها أسوان، وارتفاع معدل الرحلات النيلية بين المدينتين لأكثر من 120 مركبًا سياحيًا، كل ذلك دفع العاملين في القطاع السياحى إلى التفكير في ضرورة إعادة النظر بالبنية التحتية السياحية لاستيعاب معدلات النمو في حركة السياحة الوافدة، فيما تشهد المزارات الأثرية والسياحية في الأقصر حالة من الاستنفار الشرطى الذي يستهدف تأمين الاحتفالات بفترة الأعياد ورأس السنة الميلادية الجديدة.

ويقول ثروت عجمى، رئيس غرفة شركات السياحة والسفر، إن نسبة السياح الوافدين لزيارة الأقصر ومناطقها السياحية والأثرية، ارتفعت إلى أكثر من 90% من حجم الإشغالات بالفنادق الثابتة والعائمة.

«بابا نويل» يوزع الهدايا على السائحين بمعبد الكرنك بالأقصر - صورة أرشيفية

وأكد «عجمي» أن هناك عددًا من الفنادق، بلغت فيها نسب الإشغالات نحو 100%، مع قرب الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد، معزيًا ذلك للمجهودات التي قام بها الجميع، سواء غرفة السياحة وتنشيط السياحة والوزارة.

كما أرجع «عجمي» الفضل في تلك الانتعاشة إلى عودة السوق الألمانية إلى سابق عهدها، حيث ارتفعت أعداد رحلات الشارتر الألماني إلى 16 رحلة أسبوعيًا إلى مطار الأقصر، بعد أن كان يستقبل 8 رحلات فقط العام الماضى.

أضاف رئيس غرفة شركات السياحة والسفر أن المطار يستقبل أسبوعيا نحو 22 رحلة طيران شارتر، منها رحلتان من فرنسا ورحلة من كل من بلجيكا وإيطاليا، بجانب ارتفاع نسب التدفقات الصينية، وعدد من دول جنوب شرق آسيا، بجانب السياح الأمريكان والإنجليز، والقادمين من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية.

«بابا نويل» يوزع الهدايا على السائحين بمعبد الكرنك بالأقصر - صورة أرشيفية

«بابا نويل» يوزع الهدايا على السائحين بمعبد الكرنك بالأقصر - صورة أرشيفية

«بابا نويل» يوزع الهدايا على السائحين بمعبد الكرنك بالأقصر - صورة أرشيفية

«بابا نويل» يوزع الهدايا على السائحين بمعبد الكرنك بالأقصر - صورة أرشيفية