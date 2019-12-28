شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا والان مع تفاصيل الخبر
في سياق أخر، أكد القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية وعضو المجمع المقدس، إن الكنيسة وزعت 2500 دعوة لحضور قداس عيد الميلاد للشخصيات العامة الإسلامية وأعضاء مجلس النواب ورئيس المجلس وسفراء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية بالإضافة إلى الوزراء والشخصيات العامة والفنانين، كذلك شعب كنائس الأنبا رويس الذين اعتادوا صلاة قداس العيد في الكاتدرائية.
فيما كشف مصدر كنسي رفض الإفصاح عن اسمه، عن احتمالية تبكير موعد قداس العيد الذى يعقد في التاسعة مساء بالعاصمة الإدارية ليصبح في السابعة نظرا لصعوبة الأحوال الجوية إذ تنخفض درجات الحرارة مساء وحتى الساعات الأولى من منتصف الليل حيث ينتهي القداس في الواحدة صباحا وهو أمر تفكر الكنيسة في تغييره.
وأوضح المصدر: توفر الكنيسة القبطية أتوبيسات لنقل الإعلاميين وشعب كنائس الأنبا رويس وكافة المتجهين للعاصمة الإدارية بمقرها بالعباسية على أن تعلن الكنيسة عن تلك الترتيبات لاحقًا.
فيما تزينت ساحات الكاتدرائية بأضواء وزينة عيد الميلاد المجيد وأشجار الكريسماس وأضئ المقر الباباوى من الداخل بأنوار الميلاد واكتست شجرة الكريسماس بالألعاب والهدايا بينما وضعت كنائس الأنبا رويس بالكاتدرائية مجسمات لطفل المذود والمجوس الذين تنبئوا بزيارة السيد المسيح.
كما تحتفل الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلاد المجيد في الأحد الخامس من يناير بكنيسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة، بحضور شخصيات عامة ووزراء ونواب حيث يترأس الدكتور أندريه زكي اجتماع الصلاة ثم يعقبها فقرات للترانيم وكلمات للقس سامح موريس راعي كنيسة قصر الدوبارة والقس أندريه زكي رئيس الطائفة.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.