شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري في الإسكندرية والوفد المرافق له الذين حضروا لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد، وقدم الدكتور عبد الغفار الدعوة لقداسة البابا لزيارة الأكاديمية في الإسكندرية لمزيد من التعرف على أقسامها والخدمات التي تقدمها للمجتمع، فيما شكرهم قداسة البابا على التهنئة وتمنى لهم عامًا سعيدًا.

في سياق أخر، أكد القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية وعضو المجمع المقدس، إن الكنيسة وزعت 2500 دعوة لحضور قداس عيد الميلاد للشخصيات العامة الإسلامية وأعضاء مجلس النواب ورئيس المجلس وسفراء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية بالإضافة إلى الوزراء والشخصيات العامة والفنانين، كذلك شعب كنائس الأنبا رويس الذين اعتادوا صلاة قداس العيد في الكاتدرائية.

فيما كشف مصدر كنسي رفض الإفصاح عن اسمه، عن احتمالية تبكير موعد قداس العيد الذى يعقد في التاسعة مساء بالعاصمة الإدارية ليصبح في السابعة نظرا لصعوبة الأحوال الجوية إذ تنخفض درجات الحرارة مساء وحتى الساعات الأولى من منتصف الليل حيث ينتهي القداس في الواحدة صباحا وهو أمر تفكر الكنيسة في تغييره.

وأوضح المصدر: توفر الكنيسة القبطية أتوبيسات لنقل الإعلاميين وشعب كنائس الأنبا رويس وكافة المتجهين للعاصمة الإدارية بمقرها بالعباسية على أن تعلن الكنيسة عن تلك الترتيبات لاحقًا.





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الكاتدرائية تتزين بأضواء الميلاد

فيما تزينت ساحات الكاتدرائية بأضواء وزينة عيد الميلاد المجيد وأشجار الكريسماس وأضئ المقر الباباوى من الداخل بأنوار الميلاد واكتست شجرة الكريسماس بالألعاب والهدايا بينما وضعت كنائس الأنبا رويس بالكاتدرائية مجسمات لطفل المذود والمجوس الذين تنبئوا بزيارة السيد المسيح.

كما تحتفل الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلاد المجيد في الأحد الخامس من يناير بكنيسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة، بحضور شخصيات عامة ووزراء ونواب حيث يترأس الدكتور أندريه زكي اجتماع الصلاة ثم يعقبها فقرات للترانيم وكلمات للقس سامح موريس راعي كنيسة قصر الدوبارة والقس أندريه زكي رئيس الطائفة.