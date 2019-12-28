شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر عن مرتكبى هجوم الصومال ونيجيريا: ليسوا بشر بل وحوش مفترسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب ،شيخ الازهر الشريف ، مقتل ما يزيد عن 90 مسلمًا في الصومال و11 مسيحيًا في نيجيريا ، وعلق فضيلته على الحادث ونشرته صفحة الأزهر الرسمية على موقعي تويتر وفيس بوك تغريدة باللغتين العربية والإنجليزية: "انفطرت قلوبنا ألمًا، يومٌ دموي في تاريخ الإنسانية يشهد على جبن هذه الجماعات الإرهابية وخستها، هؤلاء ليسوا ببشر بل وحوش مفترسة، أدعو الله أن يجنب عالمنا شرورهم وأن يكفي الأبرياء سوء مكايدهم".

كما أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغاشم الذي أودى بحياة ما يقرب من 90 مدنيًا وإصابة آخرين، في انفجار سيارة مفخخة بمنطقة غرب العاصمة الصومالية مقديشو، حيث أعلنت مصادر إعلامية صومالية أن الانفجار استهدف مكتبًا للضرائب في "أفغوي" جنوب غربي مقديشو، مشيرةً إلى أن التفجير وقع أثناء خروج طلبة المدارس والموظفين.

يعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعلنت الشرطة الصومالية يوم الأحد الماضي عن مقتل 8 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة، وكان من بين القتلى قائد القوات البرية الصومالية الجنرال "عبد الحميد محمد ديرير".

وجدد المرصد تضامن الأزهر الشريف مع حكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلاد. ويعبر عن خالص التعازي وصادق المواساة بالضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً موقف الأزهر الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيًا كان مصدره ومنطلقاته.

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يُذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي قتل 11 مسيحيًا في نيجيريا، أول أمس الخميس، كما نشر التنظيم لقطات مصورة على حسابه على موقع تلجرام على الإنترنت صبيحة احتفال عيد الميلاد، كما شهدت العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، تفجيرًا إرهابيًا بواسطة شاحنة مفخخة، راح ضحيتها ما يزيد على 90 مسلمًا.