شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل مورجان: من يصدرون الشائعات يعتمدون على مبدأ تعرية المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الإعلامى الدكتور مايكل مورجان، من خطورة تداول الأخبار الكاذبة، وقال "ليس كل ما يُقال يصدّق، وليس كل ما يُرى أصبح يُصدق".

وقال مورجان في كلمته بصالون المعادي الثقافي الذى عقد فى مكتبه المعادي العامة، بحضور الدكتور وسيم المسيسي "من يصدرون تلك الشائعات يعتمدون على مبدأ تعرية المعلومات بحيث يلصق بعضها بالحقيقة وبعضها بالأكاذيب، ويركز على القضايا التى تشغل الرأى العام من أجل أن تجد هذه الشائعات طريقها نحو الانتشار والرواج"، لافتاً إلى أن الشائعات أو الأخبار المغلوطة دائما ما تكون لها آثار سلبية على الفرد والمجتمع، وفى ظل حرص الدولة على بناء إعلام قوى يعتمد على المصداقية وإيصال المعلومة السليمة للمواطن هناك خطوات يجب اتباعها وقوانين يجب إصدارها من قبل الجهات المعنية بذلك.

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وأشار مورجان إلى أن الأخبار الكاذبة التي تم ترويجها كانت سببا في سقوط دول، مستشهداً بسقوط بغداد، وقال " كشف تصريح لمحمد سعيد الصحاف وزير خارجية وإعلام العراق في عهد الرئيس صدام حسين إلى الدور الذي لعبته قناة الجزيرة القطرية في سقوط بغداد من خلال بثها إخبار كاذبة ساهمت في الانهيار النفسي للجيش العراقي، وقال الصحاف في تصريح له كانت بغداد مؤمنه بالكامل، وكنت واقفا وسطها القي خطابا صحفيا، وكانت المعارك تدور خارجها أو بالأحرى بعيدا عنها، انهيت الخطاب، وركبت السيارة عائدا إلى الوزارة، وعند دخولي قابلني الموظفون بوجوه مصفرة، لقد احتلوا مطار بغداد !! فقلت : مستحيل ولن يستطيعوا دخول بغداد حتى لعدة اشهر، قالوا : تعال وشاهد، وفعلا وجدته خبرا عاجلا على قناة الجزيرة القطرية فأسرعت بالاتصال بآمر المطار، فقال لي : كل الأمور تحت السيطرة ولا صحه للخبر حتى أننا عندما شاهدنا الخبر تعجبنا واخدنا نضحك، وبعد (5) أيام من هذا الخبر، وأخبار أخرى شبيه سقطت بغداد حيث بدا ينهار أفراد الجيش الواحد تلوا الآخر".

وقال مورجان أن هناك اختلاف بين الشائعة المقصودة وغير المقصودة، والأولى هي ما تكون عن طريق جماعات إرهابية، أو كتائب معينة أو أفراد لهم أهداف معينة فيقوموا بالترويج للشائعات بالتلفيق والكذب، مؤكداً على أن الأخبار الكاذبة احيانا غرضها الرئيسى هو ضرب ثقة المواطنين فى الدولة والحكومة، من أجل تهييج الرأى العام وإثارته ضد الدولة.

وأشار مورجان إلى أن خبيرة الاعلام الدولية مارتينا تشابمان، قالت أن هناك ٣ محاور أساسيه للأخبار الكاذبة وهي عدم الثقه ونقل المعلومات بشكل خاطئ وأخيرًا تحريف الحقائق، وقال مورجان أن علي كل شخص التأكد من حقيقه الأخبار قبل تداولها وخلصه علي مواقع التواصل الاجتماع، كما يجب على كل معد او مقدم برامج او رئيس تحرير بقناة فضائية أن يتعامل بحذر مع مواقع التواصل الاجتماعى والأخبار المجهلة دون مصدر، لأنها هى منبع الشائعات فهذه المواقع لا تستخدم الا لتحقيق اغراض معينة من قبل أفراد او دول او جماعات ممولة ويحدث دس لبعض الاخبار المغلوطة يبدأ بعد ذلك تداولها ونشرها على نطاق واسع لتنتقل من مواقع التواصل الاجتماعى إلى المواقع الاحترافية ثم الجرائد الرسمية ومنها إلى الفضائيات باعتبارها حقائق.