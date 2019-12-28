شكرا لقرائتكم خبر عن " البيئة " تستجيب لشكوى أهالى الصف من مخالفات المجازر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابت وزارة البيئة ،لشكوى أهالي الصف الورادة عبر بوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء حول التضرر من روائح كريهة صادرة من مصانع الريش ومخلفات المجازر ، بزمام غمازة الكبرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، بشن حملة مشتركة من جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لفحص أسباب الشكوى.

وقامت الحملة بالتفتيش المفاجئ على المصانع محل الشكوى وتبين وجود عدد من المخالفات البيئية، وعلى الفور تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات، ويتم المتابعة حتى يتم التأكد من إزالة أسباب الشكوى ، وتقدم الأهالي بالشكر لوزارة البيئة على سرعة الاستجابة لشكواهم واتخاذ اجراءات سريعة لازالتها.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة بالاستجابة لكافة الشكاوى البيئية الواردة للوزارة من خلال الادارة العامة لخدمة المواطنين والتفتيش المستمر على مصادر التلوث المحتملة للحد منها ومساعدة المنشآت الصناعية على توفيق اوضاعها البيئية بما يساعد على سير عملية الانتاج دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة.

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يذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أكدت إن الوزارة تعمل فى الوقت الحالى على الانتهاء من إعداد مقترح مشروع قانون جديد للبيئة قائم على معايير الاقتصاد الدوار، بما يتواكب مع التطورات الوطنية والعالمية في مجال البيئة في العديد من الأطر، والتى يأتى فى مقدمتها التنوع البيولوجي، والتغيرات المناخية، والتنمية المستدامة، موضحة فى حصاد أنشطة وزارة البيئة خلال 2019، إنه تم الانتهاء من مشروع قانون موحد لتنظيم إدارة المخلفات بأنواعها، وجارٍ عرضه على مجلس الوزراء لإقراره تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، لافته إلى أن الوزارة ركزت على دور المجتمع بكل شرائحه لضمان تحقيق واستدامة مبادرات ومشروعات الوزارة بدءًا من طلبة المدارس من خلال العديد من البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لرفع الوعي وإدماج المفاهيم والاتفاقيات البيئية في المناهج والأنشطة التعليمية